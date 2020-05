Cristiano Ronaldo è un attaccante della Juventus e fa parte della Nazionale portoghese.

Cristiano Ronaldo, biografia e curiosità

Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, meglio noto come Cristiano Ronaldo è un calciatore portoghese, attaccante della Juventus e della nazionale portoghese, dove veste la fascia da capitano. Oltre a vincere tanto con le squadre di club, è riuscito a trionfare con il Portogallo negli Europei 2016, vincendo anche la UEFA Nations League 2018/19. E' considerato uno dei migliori calciatori di tutti i tempi e marcatore più prolifico della storia del calcio. Con la Nazionale portoghese ha messo a segno 99 gol, è il secondo miglior marcatore di tutti i tempi con la propria Nazionale, dietro soltanto a Ali Daei che con l'Iran mise a segno 109 gol. Compare ad ogni classifica del Pallone d'oro dal 2004, vincendo il trofeo per ben cinque volte, dietro solo a Messi in tutta la storia del trofeo che ne ha vinti sei. Tanti i problemi di disagio economico nella sua infanzia per la famiglia, con il padre José Dinis Aveiro che morì nel 2005 in seguito a problemi di alcolismo. Il nome Cristiano è scelto dalla madre, per la fede cristiana, mentre il suo secondo nome Ronaldo dal padre, a causa dell'attore preferito Ronald Reagan. Ha due sorelle e un fratello. A Funchal, nella sua città natale, è stato aperto un museo nel 2016 dedicato interamente alla sua carriera. È testimonial di diverse aziende, tra le tante Clear, Giorgio Armani e Nike. Grazie a Nike il 23 febbraio 2010, gli è stata dedicata una statua di 10 metri nel centro di Madrid. È apparso nelle copertine dei videogiochi di calcio come PES 2008, PES 2012, PES 2013, FIFA 18 e FIFA 19 (dove poi è stato rimosso). Nel 2013 ha lanciato la sua linea di intimo, chiamata CR7, mentre nel 2015 ha lanciato il suo profumo: Cristiano Ronaldo Legacy. Dotato di grande velocità palla al piede, è uno dei giocatori più veloci al mondo, riesce a raggiungere una velocità massima di 33,6 km/h. E' inoltre dotato di una grande elevazione. In Serie A, in questa stagione, contro la Sampdoria, è riuscito a raggiungere un'altezza di elevazione di 2 metri e 56 cm, ma non è il suo record. Il suo record arrivò alla prima da ex contro il Manchester United in un match di Champions League,quando vestiva la maglia del Real Madrid. In quell'occasione raggiunse 2 metri e 93 cm. A febbraio 2019, la madre ha annunciato di avere di nuovo un tumore, dopo uno combattuto con successo nel 2007. A marzo del 2020, la madre è stata ricoverata in terapia intensiva a seguito di un ictus. La donna si è ripresa dopo diverse settiamane.

Mamma Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo età

Quanti anni ha Cristiano Ronaldo? 35 anni, essendo nato il 5 febbraio 1985.

Dove è nato Cristiano Ronaldo?

Ronaldo è nato a Funchal in Portogallo. E' la capitale dell'arcipelago di Madeira.

Cristiano Ronaldo mamma

La madre è Maria Dolores dos Santos Aveiro, a cui è molto legato.

Cristiano Ronaldo padre

José Dinis Aveiro era il padre di Ronaldo, morto nel 2005 per gravi problemi portati da alcolismo.

Cristiano Ronaldo fratelli

Ha tre fratelli maggior: Hugo (nato nel 1975), e le due sorelle Elma (nata nel 1974) e Liliana Cátia (nata nel 1976).

Cristiano Ronaldo moglie

Dopo essere stato fidanzato per 5 anni con la supermodella russa Irina Shayk, Ronaldo ha poi sposato la modella argentina Georgina Rodriguez.

Cristiano Ronaldo figli

Il primogenito è Cristiano Jr. nato nel 2010 da madre surrogata. In seguito, nel 2017, pare abbia avuto altri due gemelli da madre surrogata, di nome Eva e Mateo. Mentre il quarto figlio a novembre 2017 dalla moglie Georgina Rodriguez, si chiama Alana Martina.

Cristiano Ronaldo altezza e peso

E' alto 1.89 cm e pesa 84 kg.

Cristiano Ronaldo stipendio

Ronaldo percepisce uno stipendio di 31 milioni di euro a stagione dalla Juventus.

Cristiano Ronaldo Instagram

Il suo account ufficiale Instagram è @cristiano.

Cristiano Ronaldo esultanza

La sua classica esultanza nasce ai tempi del Real Madrid. Il calciatore ha rivelato che durante la tournée negli Stati Uniti, dopo un gol al Chelsea, si è rivolto ai tifosi con quell'urlo che ormai è un marchi di fabbrica ‘Siiiuuu'. Da allora è piaciuto a tutti e continua a farlo abbinandolo alla sua esutlanza con corsa e giravolta in aria.

Cristiano Ronaldo, gol in carriera

Sono 725 i gol in carriera di CR7 in 1001 presenze.

Cristiano Ronaldo patrimonio

Ronaldo, guadagno al secondo - Tramite la Juve, ronaldo precepisce 31 milioni l'anno. Questo sta a significare che il suo guadagno mensile è di 8,2 milioni di euro, quindi 273.000 euro al giorno, 11.375 euro all’ora e circa 190 euro al minuto. Ronaldo guadagna al secondo 3 euro. Il suo patrimonio nel 2019 si aggira tra i 230 e 290 milioni di euro.

Cristiano Ronaldo e Georgia Rodriguez

Cristiano Ronaldo, la carriera

Cresce nell'Andorinha (squadra dove il padre fa da magazziniere) all'età di 7 anni e ci gioca fino ai 10. Già alla giovane età i ragazzi di 12 anni della sua squadra spingevano per farlo giocare con loro. Nel 1995 poi passa al Nacional in cambio di due mute di divise nuove. Poi il grande salto.

Sporting Lisbona 1997-2002 : dopo due anni, all'età di 12 anni , approda allo Sporting Lisbona per 12 mila euro , divenendo così il giovane ragazzo più pagato di sempre nel Paese. Dopo cinque anni nelle giovanili passa poi in prima squadra. Dura soltanto un anno l'esperienza allo Sporting tra i grandi, perché poi arriva il Manchester United . Al suo primo anno con lo Sporting a 17 anni mette a segno 3 gol in 25 presenze . Fa il suo esordio in Champions League nella gara di turno preliminare contro l' Inter .



Juventus, Ronaldo

Cristiano Ronaldo-Portogallo, la carriera in Nazionale

Cristiano esordisce con la nazionale maggiore del Portogallo il 20 agosto 2003, a soli 18 anni, nella gara amichevole contro il Kazakistan. L'anno successivo partecipa all'Europeo disputato in casa, segna il suo primo gol contro la Grecia. Chiude la competizione con due gol e due assist. Nel Mondiale 2006 disputato in Germania, il Portogallo arriva quarto, Ronaldo segna 1 gol. Veste per la prima volta la fascia da capitano a 22 anni nell'amichevole a Londra contro il Brasile. Nell'Europeo 2008 il Portogallo viene eliminato ai quarti di finale dalla Germania (3-2) e Ronaldo segna un gol. Nel 2010 prende parte al Mondiale in Sudafrica, segnando una rete in quattro presenze, il Portogallo è eliminato dalla Spagna. Nel 2014 diventa il miglior marcatore nella storia dei campionati europei, incluse le qualificazioni, con 23 reti. Nel Mondiale 2014 il Portogallo si ferma alla fase a gironi. Vince Euro 2016 in Francia in finale proprio contro i francesi per 1-0 ai tempi supplementari. Il giocatore è costretto a lasciare il campo a metà primo tempo per infortunio. E' decisivo con gol e assist per tutta la competizione. Arriva al terzo posto nella Confederations Cup 2017. Ai Mondiali 2018 in Russia il Portogallo viene elimianto agli ottavi di finale dall'Uruguay 2-1. Vince nel 2019 la prima UEFA Nations League giocata in casa.

Portogallo, Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo, donazioni

Ronaldo è spesso impegnato in inziative fuori dal terreno di gioco. Il calciatore portoghese si è sempre distinto per le sue azioni benefiche. Vicino alle vicende in Palestina, il calciatore nel 2012 ha venduto all'asta la Scarpa d'oro vinta l'anno precedente. Il ricavato di 1 milione e mezzo è servito al finanziamento di scuole per i bambini di Gaza. Nel 2013 ha consegnato l'assegno di 100 mila euro ricevuto dalla UEFA al Comitato Internazionale della Croce Rossa. Nel 2014 ha donato a una famiglia spagnola 70 mila euro per finanziare le cure di un bambino affetto da una malattia al cervello. Nel 2020, a seguito dell'emergenza Coronavirus e lo stop del calcio, ha aiutato il calcio dilettantistico portoghese mettendo sul piatto 4,7 milioni di euro. Inoltre ha aiutato il sistema sanitario finanziando 35 posti in terapia intensiva negli ospedali portoghesi.

Pallone d'Oro Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo, Pallone d'Oro

Dal 2004 compare di continuo nella classifica del Pallone d'oro. Ha vinto questo titolo per ben cinque volte (2008, 2013, 2014, 2016 e 2017).

Cristiano Ronaldo, trofei vinti

Titoli vinti con i club:

5 - Champions League ;

; 4 - Mondiali per Club;

2 - Supercoppa Uefa;

1 - Supercoppa di Portogallo;

1 - Coppa d'Inghilterra;

2 - Coppa di Lega Inglese;

3 - Premier League;

2 - Community Shield;

2 - Coppa di Spagna;

2 - Liga Spagnola;

2 - Supercoppa di Spagna;

1 - Supercoppa italiana;

1 - Serie A.

Titoli vinti con la Nazionale portoghese:

1 - Campionato d'Europa (Euro Francia 2016);

1 - Uefa Nations League 2018/19.

Cristiano Ronaldo fisco e violenza sessuale

Il 15 giugno 2018 Ronaldo si è riconosciuto colpevole di quattro reati fiscali, di fronte al Consiglio di Stato spagnolo. Ha ottenuto una condanna di due anni (sospesa grazie alla condizionale) e una multa di 18,8 milioni di euro. Il 26 luglio ha trovato l'accordo con il fisco spagnolo. Nell'ottobre 2018, la polizia di Las Vegas ha ufficializzato la riapertura di un'indagine per un presunto caso di violenza sessuale. Ronaldo è stato denunciato da una donna statunitense, Kathryn Mayorga nel 2009. Nel 2019 ha vinto la causa.