Corbo: "Il Napoli ha programmato 140 tamponi per squadra e staff. Serie A? Si giochi al Sud"

Notizie Napoli calcio. Antonio Corbo, giornalista di Repubblica, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Il Napoli di De Laurentiis ha programmato 140 tamponi a settimana per giocatori e staff, una spesa sicuramente importante però opportuna. Giocare al Sud? E’ opportuno che la Serie A si convinca a lasciare il Nord, questo rende impossibile il torneo su tutto il territorio Nazionale. Bisogna scegliere regioni che abbiano una bassa percentuale di contagio, mettendo a punto un circuito che possa garantire alle squadre il minor stress possibile per gli spostamenti. Vengano scelti dei centri e circoscritti, così da evitare contatti con persone esterne. E’ una vita di clausura che però consentirà di non correre rischi”.