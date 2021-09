Classifica Serie A 2021/22: Milan e Napoli in testa [FOTO]

Classifica Serie A - Classifica Serie A 2021/22. Si inizia a delineare il futuro delle squadre che lottano per un posto in Champions League ed Europa League. Il campionato è al via, come tutti gli altri grandi campionati d'Europa. Punteggio. La classifica aggiornata. News finale, su quella che è l'attuale e nuova posizione del Napoli in Serie A. Qui gli aggiornamenti sulla Classifica Serie A. Intanto, questa è la classifica Serie A. Tutta la classifica con i risultati finali e la giornata online.

Classifica Serie A 2021: Seria A classifica. Questa è la Classifica Serie A 2021/2022. Questa la classifica Serie A 2021 completa:

Milan 9 punti; Napoli 9 punti; Inter 7 punti; Udinese 7 punti; Roma 6 punti; Lazio 6 punti; Fiorentina 6 punti; Bologna 4 punti; Sassuolo 4 punti; Atalanta 4 punti; Torino 3 punti; Empoli 3 punti; Genoa 3 punti; Venezia 3 punti: Sampdoria 2 punti; Juventus 1 punto; Cagliari 1 punto; Spezia 1 punto; Hellas Verona 0 punti; Salernitana 0 punti.

