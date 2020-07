Chiariello: "Gioco stagnante del Napoli, ma a cosa serve? Politano salva tutti, non si fa mai porta imbattuta" [VIDEO]

Napoli - Umberto Chiariello, giornalista di Canale 21, è intervenuto nel suo editoariale a fine partita con l'Udinese: “Gioco stagnante del Napoli, è una squadra con poche motivazioni che gioca in attesa del grande evento. Basso ritmo di una squadre che cerca di evitare infortuni. Ci sono state diverse clamorose occasioni da gol. Koulibaly scoordinato come a Torino, questa volta è stato fortunato con la palla che ha colpito il palo. De Paul è uno dei calciatori più qualificanti del campionato. Politano salva il Napoli dalla critiche. Il Napoli continua a non tenere la porta imbattuta e in fase offensiva continua a passarsi la palla di continuo e torna indietro, ma a cosa serve? Lozano nemmeno un minuto. Tra Bologna e Udinese un Napoli in totale regressione. ”.