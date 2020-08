Cessione Milik, CorSport: il polacco aspetta ancora la Juve, ma Napoli e Roma stanno provando a fargli cambiare idea

Ultime calciomercato Napoli. Il futuro di Arek Milik continua ad essere un rebus, con l'attaccante che aspetta ancora segnali dalla Juventus. Come riportato dal Corriere dello Sport, Napoli e Roma stanno cercando di convincere il polacco a cambiare idea per dare il via libera allo scambio con Under:

"In questa trattativa ampia, tracciata, resta comunque l’ombra della Juventus, il suo fascino accattivante che ha fatto presa su Milik, al quale sia la Roma che il Napoli stanno cercando di spiegare che non tutto ciò che si è detto (in passato), sia poi autenticamente vero o realizzabile".