Napoli-Under, CorSport: l'affare può decollare a breve! La Roma accelera per Milik, pronto lo scambio con importante conguaglio in favore

Ultime calciomercato Napoli. Cengiz Under torna prepotentemente nei pensieri del Napoli. L'esterno offensivo della Roma piace molto a Gattuso come erede del partente Callejon, e la volontà dei giallorossi di avere Milik potrebbe essere il punto di svolta nella trattativa. Ecco quanto scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport:

"Napoli e Roma ci stanno provando, ne hanno parlato ripetutamente De Laurentiis e Fienga, hanno buttato giù una bozza che prevede lo scatto decisivo del turco verso il San Paolo, con un assegno da quindici milioni di euro, per spingere poi il polacco, direzione Stadio Olimpico, a vivere la sua nuova dimensione. Ma in questa trattativa ampia, tracciata, resta comunque l’ombra della Juventus, il suo fascino accattivante che ha fatto presa su Milik, al quale sia la Roma che il Napoli stanno cercando di spiegare che non tutto ciò che si è detto (in passato), sia poi autenticamente vero o realizzabile".