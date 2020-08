Brescia, il ds Perinetti: "Cistana al Napoli? Puntiamo a recuperarlo e confermarlo per tornare in A. Su Tonali invece..."

Ultime calciomercato Napoli. Giorgio Perinetti, ds del Brescia, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma "Radio Goal". Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Cistana è stato bloccato da qualche problema fisico, noi puntiamo a recuperarlo per ritornare in Serie A. Cellino vuole mantenere l'ossatura per puntare subito al salto nella massima categoria".

Su Tonali: "Nel capitolo cessioni può rappresentare l'unica eccezione lasciando il Brescia. Personalmente non darei nulla per scontato, il presidente sta lavorando sulla situazione gestendola nei minimi particolari".