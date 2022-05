IL GIORNO DOPO Napoli-Sassuolo: la magra consolazione, la cascata di denaro e la scelta scellerata di Spalletti

Il giorno dopo Napoli-Sassuolo. Gli azzurri con un perentorio sei a uno seppelliscono gli emiliani ma non i rimpianti per quel che poteva essere questa stagione. La disfatta di Empoli dovuta ai macroscopici errori di due giocatori, ieri in panchina, ha lasciato strascichi e generato una contestazione forse dovuta proprio alla rabbia per questo campionato che poteva regalare ben altre soddisfazioni.

Il giorno dopo Napoli-Sassuolo. Squadra virtualmente qualificata per la prossima Champions League. Per la società una cascata di denaro, per i tifosi, almeno tre musichette con relativo urlo "The Champions" assicurate al Maradona. Magra consolazione per i sostenitori azzurri.

Il giorno dopo Napoli-Sassuolo. Assenze, qualche infortunio di troppo e più di una scelta scellerata del mister hanno compromesso la speranza di poter lottare per il titolo fino all'ultima giornata. Inconcepibile come non sia stata trovata una soluzione tattica per far coesistere Mertens e Osimhen. Il belga, oltre che un cecchino infallibile è di un'intelligenza calcistica fuori dal comune. Amara la sua dichiarazione post gara di ieri.

Il giorno dopo Napoli-Sassuolo. Ieri, in squadra, sono rientrati Ospina e Di Lorenzo. Molto probabilmente, con loro in campo, ad Empoli sarebbe andata diversamente. A furor di popolo ha trovato posto in squadra anche Mertens. Gli azzurri hanno annichilito gli emiliani e il belga si è anche tolto lo "sfizio" di mettere a segno una doppietta.

Il giorno dopo Napoli-Sassuolo. Malgrado la temperatura quasi estiva, la squadra ha corso tanto. Spazzato via l'alibi della condizione atletica. La possibilità di poter ambire al tricolore è stata gettata via tra le mura amiche. Tantissime le cinque sconfitte rimediate. A posteriori, anche cinque pareggi sarebbero andati bene. Peccato sia andata cosi. Ora c'è da onorare fino all'ultima giornata questo campionato. Poi ci sarà da allestire un organico che possa ben fare anche in Europa per far si che le musichette al Maradona non siano solo tre.

Stefano Napolitano

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli