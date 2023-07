Ritiro Napoli Castel di Sangro: programma su CN24 Tv, dirette allenamenti e amichevoli

Ritiro Napoli Castel di Sangro 2023 - Il Napoli si prepara per la seconda fase del ritiro, quella che si svolgerà a Castel di Sangro in questi prossimi giorni: dall'arrivo del 28 luglio fino all'ultimo giorno dell'11 agosto con l'amichevole contro l'Apollon.

Ritiro Napoli Castel di Sangro

Ritiro Napoli Castel di Sangro: le dirette

Ma scopriamo insieme come la redazione di CalcioNapoli24.it accompanerà il ritiro del Napoli. Si inizierà con il viaggio dei nosri redattori verso il luogo del ritiro, quando i nostri Claudio Russo, Marco Lombardi, Riccardo Nicotra e Ciro Novellino saranno in diretta ogni giorno per raccontarci tutto quello che accade da Castel di Sangro con dirette dal canale Youtube, dalla Tv CalcioNapoli24 Tv (canale 296 del DT) e tante altre novità sui social come TikTok e Instagram di CalcioNapoli24.

Programma allenamenti e amichevoli ritiro Napoli Castel di Sangro

Il Napoli sarà in ritiro a Castel di Sangro dal 28 luglio all’11 agosto 2023, con quattro amichevoli da disputare contro i turchi dell’Hatayspor, gli spagnoli del Girona, i tedeschi dell’Augsburg e i ciprioti dell’Apollon Limassol. Di seguito il programma degli allenamenti che saranno anche trasmessi in diretta da CN24: