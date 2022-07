Ritiro Napoli a Dimaro: oggi doppia seduta di allenamento, diretta video su CalcioNapoli24

Continua il ritiro del Napoli a Dimaro. La SSC Napoli è in Val di Sole per l'undicesimo anno consecutivo e mister Spalletti ha già iniziato la preparazione atletica in vista della prossima stagione di campionato: gli azzurri, che alloggiano qui all'Hotel Rosatti, hanno già avuto modo di ricevere l'affetto dei tifosi e ieri sera sia l'allenatore che il direttore sportivo Giuntoli hanno parlato in conferenza stampa.

Nei prossimi giorni è atteso l'arrivo del presidente De Laurentiis e dei calciatori non ancora aggregati al gruppo perché impegnati in Nazionale, come Koulibaly, Osimhen e Anguissa.

Ritiro Napoli: il programma di oggi

Oggi, nel secondo giorno della squadra partenopea in Val di Sole, è in programma una doppia seduta di allenamento: la mattina gli azzurri si ritroveranno sul campo di Carciato alle ore 10:00 e poi torneranno ad allenarsi nel pomeriggio, intorno alle ore 17:00.

Al termine di entrambe le sessioni di allenamento, due calciatori del Napoli saranno a disposizione dei tifosi napoletani qui a Dimaro per firmare autografi e scattare una foto ricordo. Grazie alle nostre dirette, potrete seguire anche questi momenti come se foste qui con noi.

Come sempre potrete seguire l'allenamento del Napoli in diretta video su CalcioNapoli24, al canale 79 del digitale terrestre o sul nostro canale YouTube (iscriviti per non perderti i prossimi video) e sul canale Twitch.