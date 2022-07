Giuntoli: "Offerta da 6 milioni e futuro da dirigente per Koulibaly, Mertens ha rifiutato 5 lordi", Spalletti: "Kvara ha bisogno di allenarsi" | DIRETTA VIDEO

Conferenza stampa di Luciano Spalletti ritiro Napoli Dimaro. Il Napoli va in ritiro a Dimaro in vista della prossima stagione. Al secondo anno con Luciano Spalletti alla guida il club azzurro si prepara per il ritiro estivo a Dimaro, parla in conferenza Spalletti per il calcio Napoli dal ritiro di Dimaro. Su CalcioNapoli24 la conferenza in diretta di Spalletti.

Ritiro Napoli Dimaro: conferenza Spalletti

Spalletti in conferenza stampa dal ritiro del Napoli a Dimaro. L'allenatore della SSC Napoli è intervenuto in diretta per parlare di quella che sarà la nuova stagione. Inizio della conferenza prevista per le ore 19:30 dalla sala stampa di Dimaro Folgarida. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

19.30 - Tutto pronto in sala stampa, ecco Spalletti e Giuntoli. Parla prima il sindaco Andrea Lazzaroni: "Benvenuti a tutti, saluto tutti. Benvenuti, abbiam cominciato il ritiro col botto: grandissima giornata di sole e con tanti tifosi. Rivedo con grande piacere Giuntoli e tutti gli amici, il mister è bellissimo, abbronzatissimo e in formissima! Un grande professionista e sono molto invidioso. Benvenuti, ci vediamo presto! Ci divertiremo".

19.31 - Inizia la conferenza stampa con Spalletti: "Kvaratskhelia e Olivera? Kvaratskhelia e Olivera sono stimolatissimi, sono arrivati il giorno corretto per partire forti per questo ritiro e far vedere le loro qualità. Olivera lo abbiamo un po' frenato per non metterlo a rischio per l'infortunio che ha avuto, mentre Kvara è quello che pensiamo: i test e il risultato fisico dicono che ha bisogno di un po' di allenamento. Ma sappiamo qual è la sua qualità e valore, siamo abbastanza tranquilli perchè sono due giovani calciatori ma con qualità per essere nella nostra squadra.

Futuro Koulibaly, se mi incatenerei? Le metterei tutte insieme le situazioni di mercato, Koulibaly, Mertens, Fabian, perché son quelli più chiacchierati. Credo che se saranno sereni e motivati, il Napoli può andare a disputare partite molto importanti come l'anno scorso, il Napoli sarà in condizione di offrire un grande campionato. Ma è chiaro che per il contatto che io ho con la società, so che la società sta facendo proposte contrattuali importanti e quindi la nostra volontà è che siano a disposizione nostra. Però poi ci sarà da vedere, perché viste le difficoltà che sta vivendo il calcio non ce la faccio ad essere spietato come alcuni miei colleghi quando parlano delle proprie società. Bisognerà vedere".

Giuntoli: "Buonasera a tutti, per me è un piacere essere qua. Stasera vorrei togliere un alone di negatività attorno al Napoli: ha fatto un grande campionato e raggiunto la Champions dopo due anni. Facendo a meno di tanti calciatori a lungo tempo, altrimenti si poteva parlare anche di altre cose: questo è il nostro pensiero. Ma la squadra ha dato dimostrazione di grande valore e lo farà anche la prossima stagione. Su Koulibaly, non è arrivata nessun'offerta ufficiale da parte di nessun club: non nego però che con Koulibaly che va in scadenza, e che per noi tutti è tanto, da tifosi a mister e presidente, per noi, per lo staff, per tutti. Ma stiamo parlando tutti i giorni con lui, il presidente gli ha fatto un'offerta quasi irrinunciabile: gli ha offerto veramente tanto, si può dire che ha offerto 6 milioni netti per 5 anni, senza bonus e niente. Offrendogli anche un futuro da dirigente nel club: è un ragazzo che si è distinto in campo e fuori, si è meritato questa proposta incredibile del presidente. Generoso e attento ai conti, siamo passati da stipendi più alti e quest'anno siamo tornati nella sostenibilità, per una garanzia ai tifosi di un progetto a lungo termine. Quest'offerta quindi vale doppio. Per quanto riguarda Fabian, c'è un rapporto straordinario col ragazzo che è innamorato della città: non sono arrivate offerte e non abbiamo ancora fatto un'offerta ufficiale ma vogliamo che rimanga con noi. Parliamo con la sua agenzia, lui si sta guardando intorno e noi stiamo aspettando che ci porti offerte: per decidere se accettare offerte o fargli un'offerta importante. Per Mertens, non lo sto gestendo in prima persona: ci confrontiamo sempre con mister e presidente, ma in questo caso Dries ha un rapporto straordinario con De Laurentiis. Hanno parlato a lungo e fino a poco fa, Aurelio gli ha fatto un'offerta importante di quasi 5 milioni lordi: parenti a 2,5 netti, che non è stata accettata. Questo è il disegno molto semplice".