Ritiro Napoli a Dimaro: il programma di oggi, allenamenti in diretta su CalcioNapoli24

Quinto giorno di ritiro in Val di Sole per la SSC Napoli. Dopo la conferenza stampa di ieri sera, con Luciano Spalletti, Amir Rrahmani e Giovanni Di Lorenzo, che hanno dialogato con i tifosi nell'auditorium di Folgarida, per oggi è prevista una doppia seduta di allenamento e per stasera è stato organizzato uno spettacolo in piazza con i comici di Made in Sud. Come sempre su CalcioNapoli24 potete seguire tutto quello che accade in ritiro in diretta video, collegandovi con i nostri canali.

Allenamento Napoli a Dimaro: il programma di oggi

Programma Dimaro Napoli

Sebbene inizialmente il Napoli avesse previsto una mattinata di riposo, il programma degli allenamenti è stato modificato annunciando una doppia seduta anche per la giornata di oggi 13 luglio 2022. In mattinata gli azzurri si riuniranno sul campo di Carciato alle ore 10, poi torneranno ad allenarsi nel pomeriggio, come sempre intorno alle ore 17.30. Stasera invece in piazza Madonna della Pace a Dimaro i tifosi e i calciatori si godranno lo spettacolo comico di Made in Sud.

Riassumendo, ecco il programma di oggi:

Ore 10:00. Allenamento mattutino

Allenamento mattutino Ore 17:30 . Allenamento pomeridiano

. Allenamento pomeridiano Ore 21.30. Spettacolo comico di Made in Sud

Diretta su Calcio Napoli 24

La SSC Napoli ha vietato le riprese per le sedute di allenamento di quest'oggi. Noi di CalcioNapoli24, in ogni caso, vi racconteremo tutto quello che accade in diretta video sul nostro sito web, sul nostro canale YouTube e sul canale 79 del Digitale terrestre, come sempre accompagnati da Shaleboom e Malato del Napoli, due tra gli youtubber più famosi della tifoseria napoletana, che sono con noi qui a Dimaro.

