Mezza giornata libera per il Napoli, con la squadra che stamattina non si è allenata e che oggi pomeriggio alle ore 18 disputerà la seconda amichevole del ritiro di Dimaro Folgarida contro il Perugia che milita in Serie B.

Olivera in campo a Dimaro

Un azzurro, però, non si è riposato ed è andato in campo a Carciato: Mathias Olivera, infatti, ha lavorato insieme all'allenatore Luciano Spalletti sul terreno di gioco. Prima un po' di lavoro tattico, poi parte tecnica insieme ai collaboratori del mister.