DIRETTA - Napoli-Adana Demirspor: out Kvaratskhelia, sorprese Gaetano ed Ostigard! Balotelli dalla panchina

Napoli-Adana Demirspor Tv - Napoli-Adana Demirspor 2022 diretta gratis anche su CalcioNapoli24.it. Prima amichevole del ritiro di Castel di Sangro per la squadra di Spalletti dopo i giorni passati a Dimaro Folgarida. Si giocherà questa sera la partita Napoli-Adana. Il match sarà visibile in diretta anche con la live reaction su CalcioNapoli24 TV (canale 79 digitale terrestre Napoli/Caserta) e sul nostro canale Youtube CalcioNapoli24.

Napoli-Adana Demirspor amichevole | DIRETTA

Gentili lettrici e lettori di Calcio Napoli 24, buonasera e benvenuti alla diretta Napoli-Adana Demirspor, match valido per l'amichevole pre campionato in vista della nuova stagione. Il fischio d'inizio della partita Napoli-Adana è previsto alle ore 20:30. Di seguito tutti gli aggiornamenti per la partita che sarà seguita dai nostri inviati Marco Lombardi, Claudio Russo e Gaetano Pantaleo.

Diretta testuale Napoli-Adana Demirspor

19.20 - Le formazioni ufficiali.

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Mario Rui, Anguissa, Demme, Gaetano, Politano, Osimhen, Elmas.

Adana Demirspor (4-3-3): Ozbir; Svensson, Samet, Tayyip, Rodriguez, Ndiaye, Inler, Belhanda, Akintola, Onyekuru, Britt.

19.11 - Le due squadre sono già arrivate allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro.

Ecco tutte le informazioni:

Napoli Adana Demirspor diretta

Napoli Adana Demirspor 2022: amichevole in diretta su Calcio Napoli 24

Napoli Adana 2022 in diretta su CN24. Per tutto ciò che riguarda il pre-partita, la partita, gli highlights e le interviste ai protagonisti, potrete seguire l'evento su Calcio Napoli 24. Partita amichevole visibile in DIRETTA VIDEO su CalcioNapoli24 TV (canale 79 digitale terrestre Napoli/Caserta) e il canale Youtube CalcioNapoli24 con la live reaction con Riccardo Catapano e Salvio Passante.

Amichevoli Napoli 2022

Calendario Napoli - Queste tutte le date delle amichevoli del Napoli a Castel di Sangro:

Mercoledì 27 Luglio alle ore 20:30 Napoli-Adana Demirspor Kulubu club della Süper Lig turca.

Kulubu club della Süper Lig turca. Domenica 31 Luglio alle ore 20:30 Napoli-Real Club Deportivo Mallorca.

Mercoledì 3 Agosto alle ore 20:30 Napoli-Girona Futbol Club.

Sabato 6 Agosto alle ore 20:30 Napoli-RCD Espanyol.