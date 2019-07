Insigne: "Sarri alla Juve è un tradimento, ora battiamolo. Le parole del presidente e del mister mi caricano, restiamo uniti. James? Campioni sempre benvenuti"

DIMARO FOLGARIDA (TN) - Lorenzo Insigne, Dries Mertens e Kostas Manolas protagonisti della serata in piazza a Dimaro Ritiro 2019 SSC Napoli. I tre calciatori azzurri incontrano i tifosi in Piazza Madonna della Pace e rispondono alle domande dei tantissimi tifosi presenti in ritiro in Trentino.

Insigne, le dichiarazioni

Insigne: "Arrivo di James? Campioni sempre benvenuti, non spetta a noi decidere. Le parole del presidente da capitano? Ho sempre dato una mano a tutti, con fascia e sempre. Le parole del mister e del presidente le ho interpretate come carica per farmi dare il 100%. La maglia del Napoli è per me molto importante, giocare qui da napoletano non è semplice. Cerco di aiutare tutti, anche i nuovi arrivati per farli ambientare subito. Sono il primo a restarci male per una sconfitta o un pari, essendo capitano. L'importante è rimanere sempre uniti, insieme faremo grandi cose. Quando vinciamo questo scudetto? La palla magica non ce l'ho! (ride, ndr). Noi come ogni anno diamo sempre il massimo, anche l'anno scorso. Proveremo anche quest'anno ad essere competitivi fino alla fine. Sarri alla Juve? L'ho già detto durante il ritiro con la Nazionale. Per noi napoletani è un tradimento. Ora pensiamo a noi e cerchiamo di batterlo. Scudetto? E' il sogno di tutti noi, cercheremo di riuscirci. Non sono preseuntuoso, mi sono sempre messo a disposizione della squadra e del mister e lo farò sempre. Estero? No, sono giovane, sto bene a Napoli e voglio restare fino alla fine della mia carriera. Gioco meglio in Nazionale? Gioco allo stesso modo sia a Napoli che in Nazionale. Darò sempre il massimo per la mia maglia, anche se in Nazionale gioco in un modulo diverso e mi trovo più a mio agio".

Interviene Ancelotti: "Ma come mai in Nazionale ti trovi meglio con un modulo diverso?" La risposta di Insigne è una divertentissima risata.

"Difensore più forte che ho incontrato? Koulibaly in allenamento. Real? Quel gol mi regalò una fortissima emozione e spero che anche altri giovani ragazzi napoletani possano vivere la stessa emozione. Pregio e difetto di Sarri? E' andato alla Juve, non ne voglio parlare. Pregio e difetto di Ancelotti? Il difetto è il modulo che usa nei miei confronti. Scherzo, non ha difetti, non ne ho trovati. E' un grande Signore e si comporta bene con tutti. Cosa provo ad essere il capitano del Napoli? Una grande emozione, è il sogno di tutti i bambini napoletani. Sono molto orgoglioso e spero di portare in alto il Napoli".