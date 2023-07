Garcia: "Dimaro sembra Napoli, non me l'aspettavo! Condizioni? Stanchi, abbiamo lavorato bene. Turnover con la Spal"

Rudi Garcia, neo allenatore del Napoli calcio ha parlato ai microfoni di Nicer a chiusura del ritiro del club azzurro a Dimaro Folgarida 2023. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

Rapporto Napoli-tifosi con Dimaro Folgarida "E' di più di Dimaro Folgarida, è Dimaro Napoli! La città e l'intero paese è napoletano, è davvero una bella cosa. Non me l'aspettavo. Gli italiani sono unici nel far vedere ai propri tifosi i giocatori da vicino perchè durante la stagione è difficile essendo gli allenamenti a porte chiuse. Invece qua c'è davvero la possibilità per la famiglie di venire e godersi la presenza della squadra. A me piace tanto. Condizioni squadra? Sono stanchi del lavoro, significa che abbiamo lavorato bene. Domani ci sarà l'ultima amichevole dove ancora gestiremo il tempo di gioco. Più di 45' non sarebbe un bene per i ragazzi, però stiamo mettendo in campo tutta l'allegria dei tifosi. Il campionato italiano è diventato di nuovo grande, lo scorso anno c'erano tanti club in finale nelle competizioni europee. E il Napoli è campione d'Italia, quindi dovremo rimanere all'altezza del titolo