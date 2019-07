DIRETTA - Dimaro 2019 - Pomeriggio, giorno 5: prove tattiche di 4-2-3-1, i tifosi: "Napoli torna campione"

DIMARO FOLGARIDA. News calcio Napoli - Il Napoli di Carlo Ancelotti prosegue il ritiro estivo che si svolge a Dimaro Folgarida. La squadra sarà oggi impegnata nel quinto giorno di allenamenti in Trentino per il Dimaro Ritiro Napoli 2019, l'allenamento pomeridiano del quinto giorno di lavori sul campo di Carciato. Su Calcio Napoli 24 e CalcioNapoli24 Tv gli aggiornamenti in diretta.

Ritiro Napoli Dimaro 2019 - Giorno 5, allenamento pomeridiano

17:55 - Modulo di base sempre uguale, Ancelotti prova tante varianti degli schemi offensivi

17:53 - Malcuit pennella, Verdi trasforma in oro il pallone e fa esplodere i presenti

17:46 - Esercitazione tattica: Ancelotti schiera un 4-2-3-1: la difesa inizia l'azione, si passa per il centrocampista che imbecca uno dei trequartisti venuti incontro. Palla larga e poi al centro per la conclusione dell'attaccante che arriva a rimorchio

17:42 - Anche Edo De Laurentiis assiste alla seduta di allenamento dal campo

17:36 - Gruppo diviso in due: via al torello. Inglese è in palestra e prosegue il lavoro personalizzato, mentre Tonelli è assente

17:32 - Via al lavoro di riscaldamento: saltelli laterali ad una gamba tra gli ostacoli e leggero allungo

17:28 - Ancelotti con la restante parte del gruppo entra in campo: la seduta sta per cominciare

17:15 - Anche Younes, Verdi e Palmiero in palestra mentre sulla tribuna di Carciato si sentono cori per sostenere gli azzurri: "Napoli, Napoli..."

17:12 - Lo staff di Ancelotti prepara il lavoro sul campo per la squadra

17:08 - Karnezis entra in campo e saluta i tifosi

17:08 - Lo staff tecnico del Napoli prepara il campo con cinesini per le esercitazioni

17:05 - In campo anche Karim Zedadka, giovane calciatore della Primavera

17:03 - I tifosi intonano in tribuna: "Sarà con te e tu non devi mollare, abbiamo un sogno nel cuore: Napoli torna campione"

17:01 - Si vede anche Nikita Contini

16:58 - Inizia l'allenamento anche di Idasiak e Marfella, i due portieri entrano in palestra

16:57 - Zerbin entra in campo e si accinge ad iniziare il lavoro in palestra

16:54 - Maksimovic comincia il lavoro, l'attivazione è semopre in palestra con Chiriches

16:48 - Malcuit rientra negli spogliatoi

16:40 - Anche Tutino si dirige in palestra. Con lui anche Sgarbi e Labriola

16:10 - Malcuit è già a Carciato e si dirige in palestra

