Dimaro 2019, Giorno 6: dalla prima volta di De Laurentiis agli applausi per il giovane Idasiak

DIMARO FOLGARIDA (TN) - Sesto giorno di ritiro per la SSC Napoli capitanata da Carlo e Davide Ancelotti. Anche oggi doppia seduta di allenamento per la squadra azzurra che ha dovuto lottare contro il freddo, il vento e la pioggia abbattutosi con prepotenza sulla Val di Sole.

Dimaro 2019 - SSC Napoli, sesto giorno di ritiro: la sintesi del giorno

Soliti esercizi di attivazione muscolare e tanto lavoro aerobico. La doppia seduta odierna è iniziata con le note di Tanti auguri a te: Orestis Karnezis compie, proprio oggi 34 anni. Subito dopo, riunione tecnica sulla pista d'atletica, sotto l'uscio del tendone adibito a palestra: applauso finale, sintomo della tanta voglia di far bene. Si è vista sul campo di Carciato, per la prima volta quest'anno, la macchina sparapalloni: Alessandro Nista ha guidato la sessione dei portieri: sotto la lente d'ingrandimento il giovanissimo Hubert Idasiak.

Tanto entusiasmo, invece, dopo la sessione mattutina. Oltre alla solita sessione di autografi, Aurelio De Laurentiis si è visto per la prima volta qui in Trentino. Il patron azzurro si è presentato al truck adibito a store per incontrare i tifosi e firmare la Kombat 2020.

Nel pomeriggio, invece, sotto l'occhio attento di un membro dello staff tecnico posizionato sulla gru a bordo campo, l'allenamento è stato caratterizzato da una prima sessione aerobica. Subito dopo torello ed esercitazioni sul possesso palla. Da sottolineare la presenza in campo di Marko Rog con un vistoso cerotto alla tibia destra: per il croato, probabilmente solo un taglio.

Ancora lavoro differenziato per Roberto Inglese. Da inizio ritiro non ha mai toccato il pallone: per lui esercizi personalizzati sulla pista d'atletica, seguito a ruota da un membro dello staff di Ancelotti. Solo palestra, invece, per Lorenzo Tonelli. Sul finale di sessione, mini partita a campo ridotto con l'ausilio di due membri per squadra a fare da sponda.

di Simone Guadagno.

