Dal rigore di Insigne all'esordio assoluto di Elmas, fino all'eurogol di Soddimo: tutti gli scatti di Napoli-Cremonese [FOTOGALLERY CN24]

Si conclude il ciclo di amichevoli estive della SSC Napoli in ritiro a Dimaro Folgarida. Dopo la sconfitta contro il Benevento nella prima uscita e la vittoria dilagante contro il Feralpisalò, a Carciato arriva la Cremonese. Tre gol per parte: segnano, per Ancelotti, Lorenzo Insigne su calcio di rigore, Simone Verdi ed Amin Younes. Rastelli non si arrende: apre le danze Mogos dopo soli 11 minuti, al 42' arriva il gol del napoletano Arini. Ad un quarto d'ora dalla fine c'è l'eurogol beffa di Soddimo: tiro da centrocampo che batte Meret. Finisce 3-3 dopo 90 minuti di gioco.

Clicca sul file in allegato per guardare le foto a cura di Ciro De Luca