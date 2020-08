CorSport - Con Osimhen e Mertens è 4-4-2 in fase difensiva! Da Gattuso una novità che ha funzionato per benino

Ultime notizie Napoli - Cinquanta secondi: è quanto è servito a Victor Osimhen per realizzare il primo gol con la maglia del Napoli nell'amichevole vinta per 11-0 con L’Aquila. Ne parla il Corriere dello Sport:

“Le premesse sono super, ma è con avversari di pari livello che Victor dovrà continuare a fare la differenza. Magari nel nuovo modulo che ieri Rino ha pennellato sulla tela sua e su quella di Mertens, autore di due capolavori a giro: 4-2-3-1 che in fase difensiva è un 4-4-2 puro. Una novità bella e buona, seppur annunciata, che Gattuso ha provato in questi giorni di ritiro e che ieri, all’esordio in un impegno semi ufficiale, ha funzionato per benino”