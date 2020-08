Come raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, lo stadio di Castel di Sangro, Teofilo Patini, potrà ricevere qualche tifoso in più per gli allenamenti del Napoli a porte aperte. Da domani sarà disponibile l'ingresso a 1600 tifosi disposti così settore per settore:

Castel di Sangro-Napoli al Teofilo Patini

- 362 spettatori in Curva Nord.

- 362 spettatori in Curva Sud.

- 636 spettatori nei Distinti.

- 240 spettatori in Tribuna, compresa la stampa.

RIPRODUZIONE RISERVATA