RAI, Venerato a CN24: "Sopralluogo a Castel di Sangro di ADL: azzurri in ritiro in Abruzzo per preparare la prossima stagione, ecco le date"

Ultimissime notizie calcio Napoli - Il Napoli cambia la sede del ritiro estivo: niente più Dimaro per quest'anno, complici le difficoltà causate dalla pandemia. De Laurentiis ha già ispezionato gli impianti sportivi di Castel di Sangro, in Abruzzo: sarà proprio lì che si terrà il ritiro estivo 2020 della SSC Napoli, da fine agosto ad inizio settembre.

Ciro Venerato, giornalista di RAI Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24. Ecco quanto da lui affermato:

"Sopralluogo questa mattina allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro del presidente del Napoli Aurelio De Laurentis che dopo la vittoria in Coppa Italia ha trovato l’accordo con i vertici della Regione per portare la sua squadra in ritiro proprio a Castel di Sangro per preparare la prossima stagione. Il Napoli sarà in ritiro in Abruzzo da fine agosto fino alla prima settimana di settembre. Ad accogliere De Laurentis, il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina, il presidente della Regione Marco Marsilio e l’assessore alle attività produttive Mauro Febbo".