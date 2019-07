Campagna abbonamenti SSC Napoli 2019/20, conferenza con Formisano: diretta video dalle 12.45 su CalcioNapoli24

DIMARO FOLGARIDA (TN) - La SSC Napoli presenta la Campagna Abbonamenti 2019/20 dal Teatro comunale di Dimaro in conferenza stampa. Appuntamento ore 12.45 in diretta video su CalcioNapoli24 (Facebook e Youtube) e su CalcioNapoli24 TV (Canale 296 DTT), a presentare prezzi e dettagli dei nuovi abbonamenti per la prossima stagione allo stadio San Paolo di Napoli sarà Alessandro Formisano, Head Of Operations, Sales & Marketing della SSC Napoli.

Campagna abbonamenti SSC Napoli 2019/20, conferenza in diretta video

Si avvicina la Serie A 2019/2020 e la SSC Napoli annuncia attraverso una apposita conferenza stampa che si terrà nel ritiro di Dimaro, la campagna abbonamenti per la prossima stagione. Sono stati già annunciati prezzi più bassi, con un risparmio del 40% per chi acquista l'abbonamento, rispetto all'acquisto dei singoli 19 biglietti per le gare casalinghe.