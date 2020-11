"Voglio andare da papà a dargli l'ultimo bacio!". Maradona Jr implora i medici, firma e lascia il Cotugno col Covid

L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno ricostruisce le drammatiche ore della morte di Diego Armando Maradona. La notizia è subito rimbalzata a Napoli e soprattutto pervenuta ai suoi familiari. Implora i medici dell’ospedale Cotugno (dove è ricoverato da dieci giorni per Covid), affoga le lacrime in gola, e con un filo di voce: «Firmo per uscire». É il momento in cui la città inizia a piangere il suo figlio adorato. Dieguito ha appena ricevuto l’esito della Tac, polmonite bilaterale interstiziale, ma va via. "Corro da papà. Corro da lui, a dargli l’ultimo bacio". Ha il Covid, ma questo è un giorno in cui il mondo intero ha dimenticato l’emergenza sanitaria.