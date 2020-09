"Torna con me a Napoli, così fai prima", paura Covid-19 per Vigorito: passaggio da ADL col suo volo privato

Ultimissime calcio Napoli, l'edizione odierna de 'La Repubblica' riporta il retroscena del passaggio dato dal patron azzurro Aurelio De Laurentiis col suo volo privato al suo collega del Benevento Oreste Vigorito dopo l'assemblea di Lega. Il produttore cinematografico solo alcune ore dopo ha saputo di essere positivo al Covid-19.

Torna con me a Napoli, così fai prima». Il presidente De Laurentiis ha dato un passaggio al numero uno del Benevento, Oreste Vigorito, mercoledì dopo l’assemblea. Vigorito adesso è in auto isolamento nella sua villa di Posillipo e oggi effettuerà il tampone. « Il presidente Vigorito – si legge in una nota del Benevento – è in ottime condizione fisiche ed è tranquillissimo anche perché nei contatti avuti con De Laurentiis ha sempre rispettato le distanze utilizzando la mascherina. Vigorito ha ovviamente annullato tutti gli impegni di lavoro».