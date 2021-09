"Vaccino in cambio del biglietto di Napoli-Juve", l'incredibile iniziativa di don Luigi Merola a Pompei!

Ultimissime Napoli-Juventus - Incredibile iniziativa a Pompei, no vax convertiti nel nome della squadra del cuore. L'amore per il Napoli è più forte delle ideologie e scaccia via tutte le paure. E così sono decine, a Pompei, i ragazzi e gli adulti che stanno correndo a vaccinarsi in cambio del biglietto della partita Napoli-Juventus che si disputerà alle 18 di oggi allo stadio Maradona. L'iniziativa, tanto efficace quanto originale, è di don Luigi Merola che, per convincere a vaccinarsi i ragazzi della sua fondazione «A' Voce d'è creature» e i loro genitori, ha deciso di regalare loro l'ingresso ad un evento attesissimo. Nella giornata di ieri si contavano una trentina di adesioni, che certamente cresceranno fino al primo pomeriggio di oggi, quando poi sarà troppo tardi per raggiungere lo stadio.

«Con l'avvio delle iscrizioni per il nuovo anno sociale - racconta don Merola, presidente della fondazione, a Il Mattino - abbiamo scoperto che nessuno degli ultradodicenni interessati a partecipare alle nostre attività aveva ancora fatto il vaccino. E così pure i genitori. Allora abbiamo pensato a una iniziativa che potesse convincere tutti, anche quelli con idee no vax. E quale se non il Napoli? Qui - continua il sacerdote - il tifo per il Napoli è molto forte. Ci siamo chiesti: perché non regalare un biglietto a tutti i ragazzi e ai genitori che si faranno inoculare la prima dose anti Covid prima di sabato?».

E la risposta è stata molto positiva.