Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in vista di Lazio-Napoli in programma oggi alle 18:00



"Dubbi non ce ne sono più. È stato lo stesso Antonio Conte a spazzarli via definitivamente. È bastato quel “gioca”, pronunciato al termine della conferenza stampa a dare il bentornato ad Alessandro Buongiorno. Il lungo infortunio è definitivamente alle spalle. Uno dei migliori difensori della Serie A è pronto ad essere nuovamente protagonista".