CALCIO NAPOLI - Alex Meret è stato senza dubbio tra i migliori in campo ieri in Napoli-Cagliari. Ecco le pagelle dei quotidiani:

Corriere dello Sport - 7 Una parata monumentale (43’ st) che è un francobollo. E pure altre due prodezze.

Tuttosport - 6.5 Se il Cagliari trova il pareggio solo al 94’, il merito spetta soprattutto al portiere friulano.

Gazzetta dello Sport - 7 Decisivo almeno in tre occasioni, due in sequenza. Fortunato in occasione del palo.