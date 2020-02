Il Mattino - Frecciatine di Hysaj ad Ancelotti, rapporti incrinati e una rottura nata nella passata stagione

Ultimissime calcio S.S.C. Napoli. Intervista a SkySport di Hysaj che ha evidenziato un rapporto difficile con Ancelotti, il terzino albanese sembra esser rinato sotto gli ordini di Gattuso. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna de Il Mattino.

Quelle di Hysaj non sono certo parole che possono essere fraintese, perché è evidente la frecciatina a Carlo Ancelotti e alla sua gestione in azzurro. Pochi dubbi, il rapporto tra l'ex allenatore del Napoli e il terzino albanese si era incrinato già sul finale della passata stagione, quando Hysaj fu relegato in panchina per le ultime tre gare di campionato. Segnali chiarissimi di una rottura che sembrava imminente già in estate.