Il Mattino - San Paolo, il Comune teme che De Laurentiis non voglia firmare la convenzione

Ultime calcio Napoli - La questione Stadio San Paolo è stata inaspettata per tutti gli addetti ai lavori, bufera social tra il Comune di Napoli e il club azzurro. Dalle parole di Ancelotti a quelle dell'assessore Borriello. L'unica certezza è che oggi alle 11 De Laurentiis avrà le chiavi in mano. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna de Il Mattino.

La sostanza è che al Comune temono che patron Aurelio De Laurentiis non voglia firmare la convenzione per la gestione del San Paolo e per questo motivo è stata fatta esplodere la bomba spogliatoio. Francamente la statura di Ancelotti è tale che la tesi sembra fuori da ogni realtà.