Tuttosport su Bakayoko: dovrebbe farcela, ha smaltito del tutto lo stato influenzale dei giorni scorsi

Notizie Calcio Napoli - Fuori un altro. Anche Rrahmani è tornato dalla nazionale contagiato dal Covid, proprio come Hysaj costretto a restare in Albania per trascorrere la quarantena fino al prossimo tampone negativo. Come racconta Tuttosport, dopo OsimhenGattuso sbotta perchè anche un quarto nazionale è fortemente a rischio di saltare il supermatch col Milan:

"Si tratta del portiere Ospina, tornato dalla nazionale colombiana con un problema muscolare alla gamba che non gli permette di calciare il pallone senza avvertire dolore. La decisione arriverà solo in prossimità della gara, ma Meret è già stato allertato. Dovrebbe farcela, invece, Bakayoko contro la sua ex squadra. Il centrocampista ha smaltito del tutto lo stato influenzale dei giorni scorsi e ieri ha svolto tutto l’allenamento in campo"