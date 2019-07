Tuttosport su Ancelotti: "Non fa accenno ad Insigne, è soddisfatto della rosa e il mercato in uscita non lo tocca nemmeno"

Mercato Napoli - L’edizione odierna di Tuttosport analizza la lunga conferenza stampa dell’allenatore del Napoli Carlo Ancelotti, la prima del ritiro di Dimaro-Folgarida. Vi proponiamo uno stralcio dell’analisi del quotidiano:

“Soprattutto sul fronte calciomercato, con gli obiettivi solo sussurrati per non scuotere troppo la sensibilità di chi ne detiene il cartellino, e con le trattative in uscita, nemmeno alla lontana toccate dal coach. Ancelotti non fa accenno nemmeno ad Insigne, se non nella necessità di ritrovarlo ancora di più al servizio della squadra. Ancelotti non lo ha citato tra gli attaccanti, ma lo ha ugualmente richiamato alla responsabilità. Mercato a parte, il tecnico è soddisfatto della rosa che reputa competitiva abbastanza per migliorarsi già rispetto allo scorso anno”