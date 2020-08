Tuttosport - Si attende l'apertura del mercato per la cessione di Koulibaly, poi l'assalto a Boga: ecco l'offerta del Napoli

Ultime calciomercato Napoli. Proseguono le grandi manovre in casa azzurra per sbloccare il mercato. Come riporta l'edizione odierna di Tuttosport, il club partenopeo lavora alle cessioni per avere nuova liquidità da reinvestire:

"Il resto si farà dopo l’apertura del mercato di martedì, intorno al 10 settembre, con una tra Manchester City (in vantaggio su tutti), lo United ed il Psg, che prenderà l’iniziativa offrendo a De Laurentiis i 70 milioni che occorrono per Koulibaly. Con quel danaro in tasca sarà possibile accontentare il Sassuolo che chiede 40 milioni per Boga, ma il Napoli sarà convincente con 25 milioni più il cartellino di Ounas, il quale da poco ha lasciato il suo agente storico Piola"