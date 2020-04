Tuttosport - Serie A, la palla passa al Governo per la ripartenza. Ripresa allenamenti, il 18 maggio la data più probabile ma i club sperano di anticiparla

Ultime notizie calcio - La Figc, dopo la riunione delle Federazioni europee con la Uefa, prolunga la stagione sportivo fino al 2 agosto, ultimo giorno utile per concludere il campionato, visto che dal 3 ripartirebbero le Coppe europee, secondo il progetto di Nyon. La decisione è stata presa nel corso di una video-conferenza con le componenti federali, come racconta Tuttosport:

"Ora si attendono le disposizioni del Governo con la speranza di poter ricominciare a giocare il 6 giugno. Ma l’unico campo che si può frequentare, per ora, è quello delle ipotesi. La Serie A attende il parere di Spadafora sul suo protocollo. La data più probabile per la ripresa degli allenamenti di gruppo è il 18 maggio. Ma i club sperano che sia possibile effettuare sedute individuali e test fisici dal 4 maggio, spalmati su tutto l’arco della giornata per ridurre al massimo i contatti nei centri sportivi, in modo da non costringere gli atleti ad altre due settimane in casa".