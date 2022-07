Tuttosport - Previsto faccia a faccia ADL-Koulibaly: Juve pronta all'assalto senza rinnovo

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport continua ad accostare Kalidou Koulibaly alla Juventus. I bianconeri, a quanto pare, non si sarebbero rassegnati dopo le parole rilasciate da Giuntoli in conferenza.

Ecco cosa scrive Tuttosport:

"L’imminente faccia a faccia tra il difensore e De Laurentiis servirà per mettere fine al tormentone. Koulibaly potrebbe accettare il rinnovo, ma secondo i ben informati l’ok di KK è tutt’altro che scontato. A quel punto, nonostante l’importanza di Koulibaly per Luciano Spalletti, il divorzio immediato diventerebbe l’opzione più probabile dal momento che il Napoli non intende rischiare di perdere il suo giocatore più importante tra meno di dodici mesi a zero euro.

Una cosa è certa: non dovesse decollare il prolungamento, la Juventus proverà a tentare tanto il giocatore quanto il Napoli. E a quel punto, come capitato anche in passato, potrebbe succedere di tutto. ADL non vorrebbe privarsi di Koulibaly, però nel caso è pronto a sacrificarlo per 40 milioni. Alla Continassa valutano una offerta da 30 milioni più bonus".