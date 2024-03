Tuttosport non si dà pace: diventa difficile spiegare perché la Juventus ha perso a Napoli

Perché la Juve non ha giocato sempre così? E' la domanda che questa mattina si pone il quotidiano Tuttosport che non riesce a darsi una spiegazione sul fatto che la Juventus non sia riuscita a portare a casa dei punti da Napoli pura avendo avuto tantissime occasioni da gol.

Ecco cosa si legge su Tuttosport sulla prestazione della Juventus contro il Napoli:

"Nella logica per cui è tutto merito o tutta colpa di Allegri, diventa difficile spiegare perché la Juventus ha perso a Napoli. Perché se Vlahovic si mangia due gol (e mezzo) in modo clamoroso, se altrettanto clamorosi sono i gol che scialacquano Iling Jr, Cambiaso e Rugani, quali colpe o quali meriti può avere Allegri? Per carità, non è che l’allenatore non incida, ma quando errori surreali condizionano il risultato in questo modo, il calcio ti suggerisce che non è il caso di esagerare con mettere al centro di tutto il signore che sta in panchina. La Juventus perde una delle sue migliori partite della stagione e il paradosso innesca il rimpianto del popolo bianconero: perché la squadra non ha giocato sempre così?".