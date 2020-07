Tuttosport - Llorente e Younes al Benevento: accordo da 15 milioni, ma serve intesa sugli stipendi

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport scrive: "Chi prima arriva meglio alloggia. L’antico proverbio calza a pennello con le strategie di mercato dei club e in particolar modo con quelle società che hanno già il futuro ben delineato. Tra questi c’è sicuramente il Benevento che ha ottenuto la promozione in Serie A con largo anticipo e si guarda intorno per aumentare il potenziale del gruppo. Intervenendo a Radio Kiss Kiss il direttore sportivo Pasquale Foggia ha fatto il punto sfoderando nomi molto interessanti: «Abbiamo acquistato Remy, può rappresentare un valore aggiunto e potrà dare esperienza e qualità alla rosa. Glik? Non è un calciatore che scopro io, per tanti anni ha fatto il capitano prima del Torino e poi del Monaco. Sarebbe un acquisto top per noi come Llorente, un giocatore che ha giocato a livelli altissimi. Lo seguiamo da tempo ma ne passa da dire “Llorente al Benevento, Younes al Benevento”». Per l’attaccante e per il centrocampista del Napoli si è vicini a un accordo per circa 15 milioni di euro anche se occorre ancora trovare l’intesa sui salari dei giocatori".