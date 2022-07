Tuttosport - Intensità e cattiveria agonistica: senza leader è un Napoli diverso

Calcio Napoli - Come si legge su Tuttosport c'è una novità in questo ritiro di Castel di Sangro. Per il quotidiano si sta vedendo una intensità negli allenamenti che lo scorso anno era praticamente sconosciuta:

"Resta, però, un aspetto che potrebbe caratterizzare il Napoli ormai privo di quasi tutti i leader: l’intensità. Sembra essere questa la chiave del ritiro azzurro a Castel di Sangro, una cattiveria agonistica assente negli anni scorsi, tanto che nessuno vuole perdere nemmeno la partitella di fine allenamento".