Tuttosport - Doppia offerta Lazio per Kumbulla e Faraoni: Tare pronto a chiudere l'affare

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport scrive di una Lazio molto interessata a Kumbulla e Faraoni (nomi accostati anche al Napoli): "Igli Tare è sempre attivo e i contatti con il Verona negli ultimi mesi si sono intensificati e in vista della partecipazione alla prossima Champions League sta già studiando le mosse per accrescere il potenziale dei biancocelesti. Non è un mistero che il giocatore che fa impazzire il ds biancoceleste e Simone Inzaghi sia Maresh Kumbulla. Il tecnico laziale ne è rimasto impressionato nel match di recupero del 5 febbraio scorso quando l’Hellas fermò all’Olimpico sullo 0-0 la marcia trionfale della Lazio. Assieme al difensore albanese, c’è anche Davide Faraoni sul taccuino del ds laziale. Non è un caso che il nome di Faraoni spunti proprio in un momento in cui il montenegrino è entrato di prepotenza nelle mire di importanti club stranieri, il Paris Saint Germain su tutti. Il Verona valuta Kumbulla attorno ai 30 milioni, Faraoni ne vale circa 6,5, insieme potrebbero arrivare alla corte di Inzaghi per una cifra di 30-32 milioni".