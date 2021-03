Tuttosport - De Laurentiis sta già progettando il Napoli 2021-22: due big hanno la valigia pronta

Calciomercato Napoli - Raffaele Auriemma scrive su Tuttosport: "Aurelio De Laurentiis sta mettendo a punto il progetto per la prossima stagione, vendere un paio di pedine importanti ed integrare il resto dell’organico con alcuni giovani di qualità. I big attualmente in vetrina sono Kalidou Koulibaly e Fabian Ruiz, per i quali sembra difficile immaginare un futuro ancora in azzurro. La sua agenzia di riferimento è la Lian Sport Group di Fali Ramadani, il potente procuratore che sta raccogliendo le offerte che potrebbero essere poi inoltrate al presidente De Laurentiis. Proposte che potrebbero essere formalizzate dalla Premier League, in particolare dal Manchester United, dove Maguire (acquistato dal Leicester) non ha reso quanto si sperava. Ma il discorso già avviato da Ramadani è in Bundesliga, con il Bayern Monaco".