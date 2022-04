Tuttosport - C'è un nome in pole per prendere il posto di Spalletti

Calcio Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport lancia degli interrogativi sulla permanenza di Luciano Spalletti sulla panchina del Napoli anche la prossima stagione. C'è un nome favorito per sostituirlo qualora De Laurentiis decidesse di cambiare allenatore.

"C’è da capire come evolveranno i rapporti tra Spalletti e De Laurentiis, ultimamente segnalati tutt’altro che buoni. E il mercato estivo incombe. Si mormora dell’interesse partenopeo per tre tecnici: De Zerbi, Gasperini e Italiano . Il primo, favorito, ora fermo per la guerra in Ucraina lascerà per forza di cose lo Shakthar. Il secondo impegnato a riportare l’Atalanta di nuovo in Europa e sarebbe affascinato dall’idea di iniziare una nuova avventura: sudi lui anche squadre straniere. Infine Vincenzo Italiano, tecnico molto ambizioso e desideroso di affrontare nuove sfide"