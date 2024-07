Tuttosport - Bonucci potrebbe far parte dello staff di Spalletti in Nazionale

Leonardo Bonucci nello staffi di Luciano Spalletti in Nazionale? Ecco cosa si legge su Tuttosport:

"L’ex capitano della Juventus, infatti, ha annunciato a maggio la decisione di ritirarsi dal calcio giocato per intraprendere una nuova carriera. Quella in panchina come allenatore. Per farlo, però, serve fare prima un po’ d’esperienza. Una sorta di master nel quale imparare il mestiere. Sul campo e da un totem del ruolo. Sulla falsa riga di quanto fatto dall’amico Daniele De Rossi tra il 2021 e il 2022 nello staff di Mancini. Per Bonucci ci potrebbe essere l’effetto deja-vù con Luciano Spalletti. Tra i due c’è stima reciproca, se lo sono detti anche di persona nei giorni scorsi tra un saluto e l’altro.

Ecco perché l’idea fluttua nell’aria e può assumere consistenza nelle prossime settimane. Da parte di Leo ci sarebbe, certamente, grande entusiasmo e orgoglio dinanzi a questa possibilità. Insomma, il supporto ideale per aiutare i giovani calciatori italiani a maturare senza farsi travolgere dalle pressioni che gravitano intorno alla nazionale. Al tempo stesso Bonucci potrebbe scoprire e imparare il mestiere di allenatore, collaborando da vicino con uno dei migliori in circolazione. L’ultima parola spetterà proprio al tecnico di Certaldo".