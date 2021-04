"Tutto ok Faouzi", segnali importanti sul recupero di Ghoulam: ieri nuovo controllo, la data del rientro in campo

Napoli - Come si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport arrivano segnali incoraggianti da Faouzi Ghoulam il quale ieri si è recato a Roma per una visita di controllo da Mariani: "«Tutto ok» gli ha sussurrato il professor Pier Paolo Mariani, che ieri mattina l’ha visitato per verificare le condizioni del ginocchio operato l’8 aprile. E ieri, un viaggetto a Roma, con il dottor Raffaele Canonico, per avere risposte incoraggianti: «Tutto bene». La corsa, stavolta lenta, senza fretta, può ricominciare con ciò che suggerisce il protocollo. Appuntamento già fissato per il prossimo luglio in ritiro".