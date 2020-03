"Se dovessero chiudere le frontiere e negarci Barcellona?": i tifosi dei tifosi del Napoli a 2 settimane dalla partita

I colleghi dell'edizione odierna de Il Mattino fanno il punto della situazione sulla trasferta dei tifosi della SSC Napoli a Barcellona:

"A spaventare i tifosi, ora, è solo la situazione relativa al coronavirus che circola in tutta Europa. Le misure restrittive ai confini sembrano poter aumentare nelle prossime settimane e tra i tifosi serpeggia un po’ di timore. «Se dovessero chiudere le frontiere e negarci il viaggio?» Si chiede più di un napoletano che a Barcellona, per una sfida imperdibile, vuole esserci. L’Italia fa da focolaio imperante in Europa e la paura dei tifosi è fondata, ma per ora né il Napoli né la Uefa hanno avuto disposizioni in merito, quindi il viaggio in Catalogna sembra essere confermato. Dopo essersi aggiudicati il biglietto sul web, ora i tifosi dovranno recarsi al botteghino del San Paolo prima del viaggio, una proceduramai comoda per chi abita fuori città. Esauriti in poche ore i circa 4mila tagliandi a disposizione ieri sul web, una cifra da suddividere come sempre tra le richieste online e la vendita alle agenzie autorizzate dal club, che organizzeranno viaggi andata e ritorno per i tifosi nel giorno della partita".