"Tra voi c’è gente che non giocherebbe nemmeno in Serie B", la sfuriata di Mourinho alla squadra in vista del Napoli

Napoli calcio - "Tra voi c’è gente che non giocherebbe nemmeno qui in Norvegia, o nemmeno in Serie B". Queste sono le frasi dette da Mourinho alla squadra dopo la sconfitta in Conference League contro i norvegesi del Bodo. A raccontare l'accaduto è l'edizione odierna del Corriere dello Sport che riporta di un tecnico praticamente infuriato per la figuraccia rimediata in Conference League ed è andato giù pesante con i suoi ragazzi in vista del Napoli.

Bodo-Roma 6-1, sfuriata Mourinho

"Chi era presente nello spogliatoio di Bodo assicura che siano volate parole pesanti. «Tra voi c’è gente che non giocherebbe nemmeno qui in Norvegia, o nemmeno in Serie B» erano più o meno i concetti espressi dall’allenatore che la squadra ha assorbito senza fiatare. Meglio non rispondere quando Mourinho si arrabbia così"