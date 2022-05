Torino-Napoli, le probabili scelte di Spalletti. Il Mattino: possibile ritorno per Zielinski, dubbio Lobotka

Spalletti ha pochi dubbi sulla formazione da schierare contro il Torino, forse l'unico riguarda Lobotka che torna tra i convocati, ma difficile che possa lasciar da parte il duo Anguissa-Fabian perché i tempi di rientro dello slovacco devono essere cadenzati, come riporta Il Mattino.

Luciano Spalletti

Napoli le probabili scelte di Spalletti

Come riporta Il Mattino, in attacco, attenzione al ritorno di Zielinski: è da troppo tempo finito lontano dalle luci dei riflettori e non è da escludere che oggi possa ritrovare la maglia da titolare. Ma in ogni caso resta ancora una volta favorito Mertens. E gli altri? Di Lorenzo è uno degli intoccabili. Ed è evidente che forse è passato troppo in secondo piano il fatto che i passi falsi con Fiorentina, Roma ed Empoli siano coincisi con la sua assenza. E che anche l'Italia ha pagato un prezzo altissimo al suo forfait con la Macedonia del Nord. In ogni caso, squadra fatta.