Super Lozano con il Genoa, valanga di 7 in pagella: "Spacca la partita, non si lascia andare via uno così senza rifletterci: Il suo scatto ricorda Carl Lewis"

Ultimissime Napoli - Hirving Lozano è stato senza dubbio l'uomo decisivo per la vittoria del Napoli ieri con il Genoa. Ecco le pagelle dei quotidiani per il messicano.

Il Mattino - 7. Per il messicano stavolta più di mezz’ora di partita da esterno destro di attacco, la partenza è subito sprint. Segna appena entrato, dopo poco più di 2 minuti, su una splendida verticalizzazione di Fabian Ruiz ripetendo quanto già fatto a Verona. Partita dopo partita si mette sempre più in luce per guadagnarsi la riconferma.

Gazzetta dello Sport - 7. Meriterebbe maggiore continuità, adesso che ha ritrovato la voglia di fare. Entra e dopo 2' segna il gol vincente.

Corriere dello Sport - 6,5. Costringerà a rivedere i piani del mercato: uno come lui, al di là del gol, non si lascia andar via senza rifletterci. Ha uno scatto alla Carl Lewis e spacca la partita e anche il Genoa.

Tuttosport - 7. Entra e spacca la partita, trovando subito il gol con velocità e freddezza.

Repubblica - 7,5.