Stangata Juric, Tuttosport: rischia 2-3 giornate di squalifica

Serie A - Ivan Juric adesso rischia 2 o 3 giornate. Il tecnico del Torino è stato espulso contro la Fiorentina nel concitato finale, dove ha minacciato Vincenzo Italiano, con il quale poi ha chiarito in seguito. Il gestaccio resta e gli ispettori federali e il delegato di Lega erano presenti, quindi avranno visto e sentito tutto. Dopo il rosso, il croato è andato a rifugiarsi in tribuna, con Davide Vagnati che lo ha raggiunto in fretta e furia per paura potesse scatenarsi qualche alterco.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, quello che è successo resta inqualificabile e ingiustificabile, malgrado le scuse. Con i suoi comportamenti l'allenatore, che era diffidato, sta favorendo il suo addio e intanto si prenderà anche 2 o 3 giornate di squalifica dal Giudice Sportivo, che domani, al termine di Inter-Genoa e della 27^ giornata di Serie A, farà sapere quello che ha deciso. Rischia di saltare le trasferte di Napoli e Udine, oltre alla sfida in casa contro il Monza: questo dipenderà dal verdetto di martedì.