Stadio San Paolo, Il Mattino: firma convenzione può slittare, serve l'accordo sulla gestione dei maxi-schermi

Ultimissime calcio Napoli - L'edizione odierna de "Il Mattino" sostiene che la firma della convenzione per il San Paolo potrebbe anche slittare di qualche giorno:

"Per ora paga l'Aru, l'agenzia per le Universiadi (che si sono tenute a luglio), ma il contratto sta per scadere a fine mese e da metà ottobre il commissario Giancarlo Basile saluterà tutti. Chi prenderà in gestione i tabelloni? Il rischio concreto è che già dal mese prossimo - si legge - potrebbero restare spenti se non si chiarirà l'ennesima querelle tra Società e Comune. È auspicabile che all'atto della firma della convezione - se firma ci sarà - tra Comune e De Laurentiis si faccia chiarezza anche su questo punto. Altrimenti tutti farebbero una figura brutta, bruttissima di livello mondiale".