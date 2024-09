Stadio Maradona, nuova sfida per ADL: è in trattativa con Manfredi, concessione lunga e lavori per ospitare gli Europei 2032

Napoli - Aurelio De Laurentiis festeggia 20 anni di gestione del Napoli e guarda avanti sempre con nuove sfide. Come scrive Il Mattino, infatti, ora per il presidente della SSC Napoli c'è la voglia di chiudere in maniera positiva la trattativa con il sindaco Manfredi.

Stadio Maradona: ADL tratta con Manfredi

Rimettendo il Napoli in carreggiata vent'anni fa, De Laurentiis ha evitato che si ripiombasse nel buio. Il faro del Napoli è la sua solidità finanziaria, unita ai valori tecnici e alla passione della città sempre vicina alla squadra al Maradona, quello stadio che rappresenta la prossima sfida da vincere per De Laurentiis, in trattativa con il sindaco Manfredi per una lunga concessione e i lavori necessari per ospitare gli Europei 2032. C'è poi la questione del centro sportivo, ispirato o meno a quelli di Barcellona o City: la costruzione è stata solo un'intenzione finora. Le sfide al 75enne presidente piacciono.